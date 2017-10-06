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Сторонникам Навального в Екатеринбурге запрещают собираться вместеСегодня в 16:16

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На площади Труда.

Свердловское министерство безопасности назвало акцию сторонников Навального, который планируется провести в Екатеринбурге 7 октября, "незаконным мероприятием". Как сообщили "Уралинформбюро" в ведомстве, они предложили организаторам мероприятия альтернативные площадки, но те все равно зовут сторонников оппозиционного политика на площадь Труда.

"Письма организаторы получили, в получении писем расписались. Несмотря на получение официальных ответов от министерства общественной безопасности Свердловской области, организаторы продолжают вводить в заблуждение людей и приглашают их принять участие в пикетах в поддержку Навального, в частности - на площади Труда. Фактически приглашая принять участие в незаконном мероприятии. Сторонникам Навального были предоставлены площадки для проведения мероприятий. Это площадь Обороны и парк Победы. Активисты штаба для выражения своей позиции и участия в пикетах могут прибыть на эти площадки и провести свои мероприятия", - говориться в сообщении министерства общественной безопасности региона.

Стоит отметить, что ранее местным сторонникам Алексея Навального пикет согласовали. По подобному сценарию министерство безопасности разрешало и отменяло митинг с участием самого оппозиционера, который посещал столицу Урала 16 сентября 2017 года. В итоге то мероприятие состоялось, правда, организаторам пришлось сменить его формат с "митинга" на "встречу".

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