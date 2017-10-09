В ноябре.

Госдума запустит три образовательных проекта, с помощью которых гражданам в социальных сетях будут разъяснять "самые непонятные" для граждан законы. Образовательный проект нижняя палата парламента намерена начать к ноябрю, пишет газета "Ведомости".

Объединенная редакция Госдумы по соцсетям уже начала проводить разъяснительную работу в "доступных форматах", чтобы принимаемые законы не порождали недовольства, передает "Уралинформбюро".

Для выявления "непонятных" законов депутаты намерены объединиться с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) и проводить соцопросы, по итогам которых будут публиковаться разъяснительные материалы.

К примеру, в рамках проекта - #ДумаОтвечает пользователям предложат разместить свои вопросы в соцсетях под постами на страницах Госдумы или на своей личной странице под хэштегом #ДумаОтвечает. Обращения граждан будут также собирать через соцсети при помощи специального приложения.

Стоит отметить, что согласно статистике за последний месяц, каждую новость Госдумы во "ВКонтакте" читают около 10 тысяч человек.