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Медведев предложил Неверова на пост главы единороссов в ГосдумеСегодня в 15:49

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Как наиболее сильного однопартийца.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев, также занимающий пост председателя партии "Единая Россия", предложил назначить Сергея Неверова руководителем фракции в Госдуме. Об этом сообщается на сайте главы Правительства РФ.

"В соответствии с Уставом нашей Партии вношу кандидатуру Сергея Ивановича Неверова на должность руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе", – говорится в заявлении Медведева.

Премьер-министр подчеркнул, что фракция единороссов самая большая в Госдуме (343 депутата), а потому требует четкого и уверенного руководства. По его словам, у Неверова есть для этого все данные и необходимый опыт.

"Он известен не только партийцам и депутатам других фракций, но и людям по всей стране. Его уважают коллеги, сторонники и оппоненты", - отметил Медведев.

Прежний руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев 3 октября 2017 года президентом РФ был назначен врио главы Дагестана. После этого появилась информация о том, что Васильева заменит Сергей Неверов, который в настоящее время занимает посты вице-спикера Госдумы и секретаря генсовета "Единой России", передает "Уралинформбюро".

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