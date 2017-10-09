Свердловские эсеры депутатов на "переправе" не меняютСегодня в 16:38
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В думу Екатеринбурга выдвинут тех же.
На выборах в гордуму Екатеринбурга в 2018 году от партии "Справедливая Россия" примут участие местные парламентарии, а также кандидаты, представляющие эсеров или симпатизирующие им. Об этом "Уралинформбюро" рассказал руководитель фракции в Законодательном собрании Андрей Жуковский, которого накануне назначили ответственным от партии за предвыборную кампанию на выборах депутатов думы уральской столицы.
Среди тех, кого эсеры предложат горожанам для выбора, точно окажутся действующие парламентарии – Александр Караваев, Илья Лобов и Антон Швалев.
"У нас среди кандидатов рассматривалась часть действующих депутатов гордумы, ряд помощников Дмитрия Ионина (депутат Заксобрания Свердловской области – прим.ред), а также люди, которые работают в аппарате партии. Большой кадровый резерв остался от выборов в Заксобрание в 2016 году - много людей, которые туда не прошли, но желают продолжить или начать политическую карьеру", - уточнил Жуковский.
По его словам, претендентов на место в думе Екатеринбурга ждет своеобразный фильтр. Предпочтение отдадут лояльным к партии, а также узнаваемым персонам. Кроме того, в плюсе окажутся платежеспособные кандидаты и кандидаты-трудоголики.
"Эти все критерии важны, так как выборы по одномандатным округам – это всегда борьба личностей. Финансовый ресурс тоже важен. Хоть он и не на первом месте, но без него нельзя", - пояснил представитель ЗакСо.
В основу предвыборной кампании ляжет критика постояльцев администрации города, рассказал координатор предвыборной кампании от эсеров. Себя и своих однопартийцев руководитель фракции сравнил с вольными зверями из мультфильма "Маугли", а оппонентов - со стаей рыжих собак.
"Упустили мы момент, в нашем городе эта стая уже давно, больше 20 лет, пьет соки города, жиреет от безнаказанности и вседозволенности. А фамилии? Фамилии их слишком известны, чтобы называть здесь всуе", - написал он на своей странице в Facebook.
Как уже сообщалось ранее, куратором муниципальной выборной кампании в Екатеринбурге от партии "Единая России" стал депутат Заксобрания Михаил Клименко.
Выборы депутатов городской думы Екатеринбурга намечены на сентябрь 2018 года.
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