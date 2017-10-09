Чтобы избежать беспорядков в стране.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не приедет в Сочи на заседание Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского Экономического совета из-за угрозы массовых беспорядков в стране, говорится в заявлении на сайте главы государства.

Вместо Атамбаева в Россию отправится премьер-министр страны Сапар Исаков.

Саммиты в Сочи пройдут 11 октября. Предполагалось, что на них глава Кыргызстана встретится с президентом России Владимиром Путиным, однако Атамбаев беспокоится о безопасности граждан в связи с проведением очередных выборов президента, которые состоятся 15 октября. Глава государства решил отменить рабочий визит, чтобы лично проконтролировать порядок в Киргизии в день голосования, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что 2 октября суд Бишкека арестовал до 30 ноября депутата Канатбека Исаева, который "готовил насильственный захват власти" в случае проигрыша на выборах Омурбека Бабанова. Следствие сочло, что парламентарий сговорился с представителями ОПГ и готовил массовые беспорядки.