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Сергей Неверов возглавил фракцию единороссов в ГосдумеСегодня в 18:44

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После одобрения Медведевым и Путиным.

Вице-спикер Госдумы и секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов избран новым главой фракции "медведей" в нижней палате парламента РФ. Соответствующее решение было принято на заседании депутатов 9 октября 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Ранее его кандидатуру предложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Также грядущее назначение Неверова одобрил президент Владимир Путин.

Должность главы фракции стала вакантной после ухода с поста Владимира Васильева. 3 октября 2017 года он был назначен врио главы Дагестана.

Ранее по теме:
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