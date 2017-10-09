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Украинцам запретят ездить в РоссиюСегодня в 19:49

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За дело взялась Верховная Рада.

9 октября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об ограничении права граждан Украины на выезд в Россию. Согласно записи на сайте парламента Незалежной, нормативный акт носит название "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно введения временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)", где под страной-агрессором подразумевается Россия.

Менее месяца назад правительство Незалежной поручило МИД и СБУ внести Россию в список стран миграционного риска, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что с 1 января 2018 года, по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, будет усилен контроль за въездом и выездом из страны иностранцев, включая россиян, и лиц без гражданства. К этому времени заработает биометрической верификации и идентификации, данные будут фиксироваться в пунктах пропуска.

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