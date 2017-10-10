В должность он вступит 11 октября.

Депутаты муниципальной думы пятого созыва Североуральска выбрали нового мэра. Им стал исполняющий обязанности главы администрации Василий Матюшенко, набрав 15 голосов из 19, передает "Уралинформбюро".

Всего на конкурс, стартовавший в городе 11 сентября 2017 года, заявлялись шесть претендентов. Среди них Олег Чистяков, Виктор Ильин, Светлана Миронова, Светлана Скоробогатова, Василий Матюшенко и Владимир Гусаков. На втором этапе, по итогам работы конкурсной комиссии половина кандидатов "отсеялась", сообщили в администрации Североуральска.

Один из претендентов на пост главы, исполняющий обязанности замглавы администрации Владимир Гусаков снял свою кандидатуру, о чем депутатам стало известно лишь в день голосования.

В итоге, конкуренцию Василию Матюшенко составила директор Североуральского психоневрологического интерната Светлана Скоробогатова, получившая в свою поддержку всего один голос. 15 депутатов отдали голоса за Василия Матюшенко, еще трое проголосовали "против всех".

Новый глава Североуральского городского округа вступит в должность 11 октября на торжественном заседании местного парламента.