×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Североуральске выбрали мэраСегодня в 09:58

  • Текст

В должность он вступит 11 октября.

Депутаты муниципальной думы пятого созыва Североуральска выбрали нового мэра. Им стал исполняющий обязанности главы администрации Василий Матюшенко, набрав 15 голосов из 19, передает "Уралинформбюро".

Всего на конкурс, стартовавший в городе 11 сентября 2017 года, заявлялись шесть претендентов. Среди них Олег Чистяков, Виктор Ильин, Светлана Миронова, Светлана Скоробогатова, Василий Матюшенко и Владимир Гусаков. На втором этапе, по итогам работы конкурсной комиссии половина кандидатов "отсеялась", сообщили в администрации Североуральска.

Один из претендентов на пост главы, исполняющий обязанности замглавы администрации Владимир Гусаков снял свою кандидатуру, о чем депутатам стало известно лишь в день голосования.

В итоге, конкуренцию Василию Матюшенко составила директор Североуральского психоневрологического интерната Светлана Скоробогатова, получившая в свою поддержку всего один голос. 15 депутатов отдали голоса за Василия Матюшенко, еще трое проголосовали "против всех".

Новый глава Североуральского городского округа вступит в должность 11 октября на торжественном заседании местного парламента.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×