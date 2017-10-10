Носов снова не у дел: Кремль оставил Тулеева у руля Кузбасса Сегодня в 11:27
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До президентских выборов.
Возглавить Кемеровскую область нижнетагильскому мэру Сергею Носову помешают планы Кремля. Москва решила оставить Амана Тулеева губернатором региона до марта 2018 года. Уйти в отставку его может заставить лишь резкое ухудшение здоровья, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
Издание сообщает, что даже при слабом самочувствии Тулеев гарантированно обеспечит высокий процент поддержки Владимира Путина на президентских выборах в марте следующего года, передает "Уралинформбюро".
Как сообщалось ранее, бразды правления Кемеровской областью в период болезни главы Кузбасса Амана Тулеева ряд политологов передал градоначальнику Путингарада Сергею Носову.
Его возможный переезд в Сибирь на повышение называли платой Кремля за поддержку, оказанную во время кризиса с "Мистралями" в 2015 году. По словам источников агентства, родственники Носова, живущие во Франции, имели выходы на прежнего президента Франсуа Олланда, что позволило уладить международный конфликт с помощью личных связей.
Но "спасибо" от Кремля мэру Нижнего Тагила, видимо, ждать не стоит: тут заявили, что не планируют сменять губернатора Кемеровской области и назвали Тулеева, возглавляющего регион более 20 лет, "одним из авторитетных российских губернаторов".
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