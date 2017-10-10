В ноябре.

Президент Чехии Милош Земан посетит с рабочим визитом Екатеринбург. В уральскую столицу он наведается в ноябре 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Грядущий визит Земан подтвердил на площадке 59-й машиностроительной выставки MSV в чешском городе Брно: "Я очень рад, что три года назад пообещал Евгению Куйвашеву посетить Екатеринбург, и в ноябре этого года мне представится возможность реализовать свое обещание".

В настоящее время по приглашению министра промышленности и торговли Чехии Йиржи Гавличека в Брно с рабочим визитом находится делегация Среднего Урала во главе с первым вице-губернатором Алексеем Орловым.

Стратегический характер партнерства Свердловской области и Чехии, который подтвержден успешными примерами производственной кооперации, ранее неоднократно отмечал глава уральского региона Евгений Куйвашев.

По итогам 2016 года товарооборот Среднего Урала с Чешской Республикой превысил 250 миллионов долларов. По сравнению с 2015 годом оборот торговли увеличился на 86%, при этом экспорт вырос на 53% и превысил 176 миллионов долларов.