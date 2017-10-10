×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Путин "сосватал" региону невест нового главуСегодня в 13:42

  • Текст

Ивановская область замкнула десятку.

Президент России Владимир Путин 10 октября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ивановской области Павла Конькова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает "Уралинформбюро".

В этот же день глава государства провел рабочую встречу со Станиславом Воскресенским, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы региона.


Фото: kremlin.ru

Павел Коньков стал десятым губернатором, покинувшим свой пост этой осени. С конца сентября кабинеты глав регионов опустели в Самарской, Новосибирской, Орловской, Нижегородской и Омской областях, а также Красноярском и Приморском краях, в Ненецком автономном округе и республике Дагестан.

Ранее по теме:
Главный свердловский эсер Бурков возглавил Омскую область
Снова осень – губернаторы на вылет

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Храму закон не писан

Храму закон не писан

В Екатеринбурге.

50 минут гласности Генпрокуратуры

50 минут гласности Генпрокуратуры

Дали почву для прогноза.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×