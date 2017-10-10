Ивановская область замкнула десятку.

Президент России Владимир Путин 10 октября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ивановской области Павла Конькова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает "Уралинформбюро".

В этот же день глава государства провел рабочую встречу со Станиславом Воскресенским, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы региона.



Фото: kremlin.ru

Павел Коньков стал десятым губернатором, покинувшим свой пост этой осени. С конца сентября кабинеты глав регионов опустели в Самарской, Новосибирской, Орловской, Нижегородской и Омской областях, а также Красноярском и Приморском краях, в Ненецком автономном округе и республике Дагестан.

Ранее по теме:

Главный свердловский эсер Бурков возглавил Омскую область

Снова осень – губернаторы на вылет