Претенденты на пост главы Среднего Урала раскрыли кошелькиСегодня в 18:23
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Своих губернаторских кампаний.
В избирательную комиссию Свердловской области, которая 15 сентября затребовала итоговые финансовые отчеты политиков, участвовавших в выборах губернатора региона, поступили первые данные. Пионерами в предоставлении информации стали "сокол Жириновского" Игорь Торощин и представитель "зеленых" Константин Киселев, передает "Уралинформбюро".
По данным избиркома, кандидат от ЛДПР планировал потратить на свою "раскрутку" 5,5 миллиона рублей, но израсходовал 4,2 миллиона. Из них 3,3 миллиона ушли на агитацию, еще 367 тысяч рублей кандидат потратил на видеоролики для ТВ.
На избирательном счету Киселева числилось 4,3 миллиона. Он истратил все до копейки. Почти всю сумму - 3,6 миллиона рублей - "съели" агитационные материалы.
В губернаторских выборах 10 сентября участвовали 6 кандидатов: эсер Дмитрий Ионин, представитель "зеленых" Константин Киселев, коммунист Алексей Парфенов, "пенсионер" Дмитрий Сергин, либерал-демократ Игорь Торощин. Победу в выборах одержал выдвинутый "Единой Россией" Евгений Куйвашев.
Стоит отметить, что, согласно постановлению "О представлении итоговых финансовых отчетов кандидатами на должность губернатора Свердловской области на выборах 10 сентября 2017 года", до 12 октября соответствующие документы должны будут сдать все участники кампании.
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