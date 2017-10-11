Исполнителям убийства Немцова смягчили приговорСегодня в 09:28
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Но не скосили срок.
Верховный суд РФ смягчил приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова. Получившие длительные, от 11 до 19 лет, сроки пятеро осужденных пытались убедить апелляционную коллегию в том, что в суде первой инстанции им не дали привести все доказательства своей невиновности, сообщает "Коммерсант".
Впрочем, разжалобить Верховный суд осужденным не удалось. В целом он оставил приговор первой инстанции в силе, не изменив сроки лишения свободы фигурантам дела. Вынесенное им наказание было смягчено лишь тем, что с осужденных сняли штрафы — по 100 тысяч рублей с каждого, передает "Уралинформбюро".
Адвокаты осужденных заявили о намерении обратиться в президиум Верховного суда, а также в Европейский суд по правам человека и добиться пересмотра дела.
Стоит отметить, что 13 июля Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил убийцу оппозиционного политика Бориса Немцова Заура Дадаева к 20 годам. Его сообщника Анзора Губашева - к 19 годам, Шадида Губашева - к 16 годам, Темирлана Эскерханова - к 14 годам, Хамзата Бахаева - к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.
Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту российской столицы.
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