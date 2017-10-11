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На президентских выборах в РФ голоса соберут за границейСегодня в 15:12

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У двух миллионов избирателей.

Около двух миллионов россиян, проживающих за пределами страны, смогут проголосовать на выборах президенты в марте 2018 года.

В рамках подготовительной работы Центризбирком предлагает создать территориальную избирательную комиссию (ТИК) по руководству деятельностью зарубежных участковых комиссий передает "Уралинформбюро". Как правило, участки за рубежом приписываются к каким-либо ТИКам в Москве.

Не исключено, что за пределами России будет создано несколько сотен избирательных участков, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, выборы главы государства намечены на 18 марта следующего года. По подсчетам ЦИК, на мероприятие уйдет примерно 14,9 миллиарда рублей.

Ранее по теме:
Центризбиркому не хватает денег на выборы президента

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