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Жители Либерии избрали президентом известного футболистаСегодня в 15:29

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Обладателя "Золотого мяча" Джорджа Веа.

Президентом Либерии стал лучший футболист 1995 года по версии FIFA Джордж Веа. По данным местного издания National Accord, он опередил действующего вице-президента страны Джозефа Бокая.

51-летнего обладателя "Золотого мяча" выдвинула Коалиция за демократические перемены. Стоит отметить, что Веа уже участвовал в президентской кампании: в 2005 году он проиграл во втором туре голосования экономисту Элен Джонсон-Серлиф, возглавляющей страну до сих пор, передает "Уралинформбюро".

Джордж Веа является не только одним из наиболее известных африканских футболистов, но и единственным в истории обладателем "Золотого мяча", сборная которого никогда не играла на чемпионате мира. На взрослом уровне спортсмен выступал с 1985 по 2003 год. Успел поиграть за ряд известных клубов: французские "ПСЖ" и "Марсель", итальянский "Милан", английские "Челси" и "Манчестер Сити".

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