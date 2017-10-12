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Путин разменял второй десяток Сегодня в 15:51

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Губернаторов-оставников.

Президент Владимир Путин устроил кадровую рокировку на верхушке Псковской области. Главой региона вместо Андрея Турчака 12 октября назначен заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников, передает "Уралинформбюро".

Предшественник Ведерникова указом Кремля освобожден от должности "по собственному желанию". Андрей Турчак - стал одиннадцатым губернатором, покинувшим свой пост именно с такой формулировкой.

Ранее кресла глав субъектов страны меньше чем за месяц освободили руководители Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Красноярского кр​ая Виктор Толоконский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, руководитель Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров и глава Ивановской области Павел Коньков.

Ранее по теме:
Снова осень – губернаторы на вылет

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