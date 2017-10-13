Взаимовыгодного сотрудничества.

Глава Тюменской области Владимир Якушев встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки. Он прибыл в Тюмень во главе делегации деловых кругов Страны восходящего солнца. Губернатор поблагодарил посла за проявленный интерес к региону.

"Мы активно двигаемся с точки зрения развития инвестиций и объемов промышленности, в социальной инфраструктуре, в вопросе здравоохранения, развиваем государственно-частное партнерство. Считаю, что за инвестициями будущее, без них не может развиваться ни одна территория. Все, что от нас зависит, мы стараемся делать, причем во всех муниципалитетах без исключения", - подчеркнул В.Якушев.

В качестве примера он рассказал Тоёхиса Кодзуки об открытии в Юргинском районе птицефабрики по выращиванию индейки, давшей региону несколько сотен новых рабочих мест.

Визит японской делегации в Тюменскую область - новый этап планомерной и системной работы по расширению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в сферах машиностроения, нефтехимии, IT, медицины и фармацевтики, туризма и образования. По мнению губернатора, одним из ярких событий в культурной жизни региона могут стать Дни японской культуры в Тюмени в 2018 году.

13 октября японская делегация встретится с представителями официальных и деловых кругов Тюменской области. Также зарубежные бизнесмены посетят предприятия ООО "Сибур Тобольск" и ЗАО "Антипинский НПЗ", оценят туристическими возможностями Тюмени и Тобольска, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

Накануне в Западно-Сибирском инновационном центре стороны обсудили взаимные интересы в энергетическом, инновационном и иных секторах экономики.

Стоит отметить, что в апреле 2017 года делегация Тюменской области участвовала в поездке членов Ассоциации индустриальных парков в Японию. Сибиряки рассказали потенциальным партнерам о перспективах кооперации и локализации производств в регионе.

В июле с рабочим визитом Тюмень посетил исполнительный директор Японо-Российского фонда медицинских обменов Акира Сакай. Он провел переговоры с руководством областного департамента здравоохранения.