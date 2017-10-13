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Свердловские партячейки получили "льготы" на местных выборахСегодня в 11:59

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В том числе и в думу Екатеринбурга.

Свердловская избирательная комиссия Свердловской области назвала политические партий, освобожденные от сбора подписей для участия на выборах в парламенты муниципалитетов. На территории Среднего Урала льготные условия получили эсеры, "медведи", коммунисты, либерал-демократы и "яблочники", передает "Уралинформбюро".

В уральской столице без сбора подписей в выборах могут участвовать "Гражданская платформа" и "Российская партия пенсионеров за справедливость". Кроме того, "пенсионерам" можно не проходить аналогичную процедуру в Арамиле, Артемовском, Березовском, Верхотурье и Верхней Пышме.

Не собирать подписи в Невьянске имеют право "патриоты", в Полевском – "зеленые", в Белоярском - "Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России", а в Рефтинском – представители "Родины".

Список партий, освобожденных от сбора подписей, утверждается ежегодно по результатам местных выборов.

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