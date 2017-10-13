Чтобы обсудить карабахский конфликт.

Главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян встретятся в Женеве 16 октября. Там они обсудят урегулирование карабахского конфликта, сообщают "Известия".

По словам официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, встреча состоится по предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что обострение в Нагорном Карабахе произошло в апреле 2016 года. Тогда минобороны Азербайджана заявило об обстрелах с армянской стороны, а ведомство Армении сообщило о "наступательных действиях" противника