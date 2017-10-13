Большинством голосов.

Госдума в первом чтении отклонила законопроект о введении в России прогрессивной шкалы подоходного налога. Ожидалось, что реализация инициативы сократит расслоение общества по экономическому признаку, передает "Уралинформбюро".

Проект внес на рассмотрение 12 октября депутат от эсеров Валерий Гартунг. Суть документа – сбор подоходного налога по повышенной ставке в 25% с тех, кто зарабатывает свыше 24 миллионов рублей в год.

Как пояснили агентству в пресс-службе "Справедливой России", налоговая ставка росла бы вслед за годовым доходом. Самый высокий налог (50%) авторы законопроекта предложили ввести для граждан, получающих более 200 миллионов рублей в год. Под увеличенный налог попало бы всего несколько тысяч россиян, но это все равно бы увеличило доходы в федеральную казну.

"Для того, чтобы экономика развивалась, нужно находить способы, притормаживать расслоение доходов граждан, то есть, чтобы доходы самых богатых росли медленнее, а доходы самых бедных быстрее, и расслоение уменьшалось, тогда экономика будет развиваться гораздо быстрее. Фактически, мы предлагаем, введя прогрессивную шкалу подоходного налога, постепенно снимать налоги со сферы производства, переносить их на сферу потребления и увеличивать финансирование качества жизни", - отметил Валерий Гартунг.

Документ был отклонен большинством голосов "Единой России", та же участь постигла три других варианта прогрессивной шкалы, предложенных оппозиционными фракциями – коммунистами и либерал-демократами.

По словам Гартунга, при этом "медведи" не высказали ни одного разумного аргумента против законопроекта. Однако эсеры уже подготовили новый законопроект о прогрессивном налогообложении.

Стоит отметить, что под увеличенный налог попало бы всего несколько тысяч россиян.