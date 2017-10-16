Перед избиркомом.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев предоставил в свердловский избирком финансовый отчет, где указаны траты на выборах губернатора региона, которые прошли 10 сентября 2017 года. По данным избирательной комиссии, кандидат, одержавший на выборах победу, потратил на кампанию 51 миллион 343 тысяч 700 рублей, передает "Уралинформбюро".

Львиная доля этих средств, чуть больше 48 миллионов рублей, - добровольные пожертвования юридических лиц. Также 2,24 миллиона рублей кандидату на выборную кампанию предоставили граждане.

Партия, которая выдвинула Куйвашева, вложила в его избирательный фонд ровно 1 миллион рублей, еще 10 тысяч рублей кандидат вложил в свою "раскрутку" сам.

Солидные суммы избирательный штаб Куйвашева потратил на агитматериалы, в том числе печатные – почти 21 миллион рублей. 7,8 миллиона рублей было потрачено на проведение публичных и массовых мероприятий, почти 11,5 миллиона рублей истратили на предвыборную агитацию по телевидению и на радио.

О тратах на выборах главы региона отчитался и "пенсионер" Дмитрий Сергин, чьи суммы оказались заметно скромнее. Избирательная кампания этого кандидата стоила 7 миллионов 310 тысяч рублей. Однако в отличие от Евгения Куйвашева, Сергин в собственную победу вложил в два раза больше средств – 20 тысяч рублей. Остальную сумму пожертвовали кандидату юрлица. Граждане не перечислили "пенсионеру" ни копейки.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе о тратах на предвыборную кампанию отчитались кандидат от "зеленых" Константин Киселев и "сокол Жириновского" Игорь Торощин. В избиркоме региона ждут соответствующие документы от эсера Дмитрия Ионина и коммуниста Алексея Парфенова.

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