Евгений Куйвашев "вывернул" свой предвыборный кошелек Сегодня в 10:21
- Текст
Перед избиркомом.
Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев предоставил в свердловский избирком финансовый отчет, где указаны траты на выборах губернатора региона, которые прошли 10 сентября 2017 года. По данным избирательной комиссии, кандидат, одержавший на выборах победу, потратил на кампанию 51 миллион 343 тысяч 700 рублей, передает "Уралинформбюро".
Львиная доля этих средств, чуть больше 48 миллионов рублей, - добровольные пожертвования юридических лиц. Также 2,24 миллиона рублей кандидату на выборную кампанию предоставили граждане.
Партия, которая выдвинула Куйвашева, вложила в его избирательный фонд ровно 1 миллион рублей, еще 10 тысяч рублей кандидат вложил в свою "раскрутку" сам.
Солидные суммы избирательный штаб Куйвашева потратил на агитматериалы, в том числе печатные – почти 21 миллион рублей. 7,8 миллиона рублей было потрачено на проведение публичных и массовых мероприятий, почти 11,5 миллиона рублей истратили на предвыборную агитацию по телевидению и на радио.
О тратах на выборах главы региона отчитался и "пенсионер" Дмитрий Сергин, чьи суммы оказались заметно скромнее. Избирательная кампания этого кандидата стоила 7 миллионов 310 тысяч рублей. Однако в отличие от Евгения Куйвашева, Сергин в собственную победу вложил в два раза больше средств – 20 тысяч рублей. Остальную сумму пожертвовали кандидату юрлица. Граждане не перечислили "пенсионеру" ни копейки.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе о тратах на предвыборную кампанию отчитались кандидат от "зеленых" Константин Киселев и "сокол Жириновского" Игорь Торощин. В избиркоме региона ждут соответствующие документы от эсера Дмитрия Ионина и коммуниста Алексея Парфенова.
Ранее по теме:
Претенденты на пост главы Среднего Урала раскрыли кошельки
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:57
Девочку в жутком ДТП на Полевском тракте спас ремень
Безопасности.Сегодня в 19:39
Банк Франции намерен судиться с разжигателем "революционного пожара"
За подпаленный филиал на площади Бастилии.Сегодня в 19:15
"Нордавиа" и Red Wings объявили о слиянии
Для финансовой устойчивости.Сегодня в 19:07
Погибшая в Доминикане "голая" челябинка была на отдыхе вместе с сыном
В день трагедии он остался в отеле один.Сегодня в 18:30
В Екатеринбурге разыскивают велосипедиста
На большой скорости сбившего пятиклассника.Сегодня в 18:01
Строители Академического обещают 160 тысяч "квадратов"
К 2020 году.Сегодня в 17:58
Тюменская область вышла в лидеры развития сельхозкооперации
Наряду с Липецкой областью и Якутией.Сегодня в 17:54
Директор турфирмы обманула пермяков на миллион
Без отпуска остались 50 человек.Сегодня в 17:49
В Екатеринбурге экс-следователь полиции сел на 2 года за взятку
В 100 тысяч.Сегодня в 17:47
Прогнозы Вегнера сбылись: депутаты Белоярского выбрали нового главу
На ближайшие 5 лет.Сегодня в 17:45
Восемь студентов Верхней Салды награждены именными стипендиями
Губернатора и правительства РФ.Сегодня в 17:35
В Сирии на мине подорвался югорчанин
У него остались жена и дочь.Сегодня в 17:26
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
И собирает команду юристов.Сегодня в 17:10
"Транснефть – Сибирь" реконструировала систему телемеханизации
Нефтепровода Самотлор – Нижневартовск.Сегодня в 17:09
Покемонофил Соколовский не добился оправдания
Кассация адвокатов не помогла.
Главные новости
- Сегодня в 17:47Прогнозы Вегнера сбылись: депутаты Белоярского выбрали нового главу
- Сегодня в 17:01Куйвашев попросил Мединского поддержать рублем "Эрмитаж-Урал"
- Сегодня в 16:15Росавиация закрыла небо наглухо
- Сегодня в 15:21Определился шорт-лист претендентов на мандат Буркова
- Сегодня в 13:40Оплатить проезд в метро Екатеринбурга теперь можно мобильником
Аналитика
Росавиация закрыла небо наглухо
Для неугодных.
"А с потолка льет дождь и видно небо..."
Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.
Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем
Из свердловского бюджета.