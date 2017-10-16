Кыргызстан выбрал нового президентаСегодня в 10:29
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Из числа сторонников старого.
На выборах президента Кыргызстана кандидата от правящей социал-демократической партии республики Сооронбая Жээнбекова поддержали более 55% жителей. Как сообщили "Уралинформбюро" в ЦИК государства, в голосовании поучаствовали 1,692 миллиона граждан из 3,025 миллиона, внесенных в списки.
Комментируя свою победу, Жээнбеков заявил, что постарается сохранить достигнутое его предшественником Атамбаевым и начать новые реформы.
Второе место по числу голосов занял лидер "Республики-Отчизны" Омурбек Бабанов. Он получил около 34% голосов.
В МВД республики заявили, что во время голосования не было серьезных нарушений общественного порядка. Также, по словам первого вице-премьера Кыргызстана Толкунбека Абдыгулова, выборы прошли в "штатном режиме". В основном избиратели жаловались на запрет видеосъемки на территории избирательных участках и рукоприкладство. "Три факта нанесения телесных повреждений зарегистрированы вне избирательных комиссий, тем не менее они связаны с выборами, по всем будет проведено тщательное расследование", - цитирует ТАСС Абдыгулова.
На пост главы государства претендовали 11 человек. Почти все серьезно отстали от Жээнбекова и Бабанова, набрав от 0,09% до 6,5%. Больше всех получил бывший спикер парламента и лидер "Единого Кыргызстана" Адахан Мадумаров (6,5%). Самыми непопулярными стали Эрнис Залыков и Токтоайым Уметалиева (по 0,09% каждый).
Согласно законам республики, ЦИК объявит официальные итоги выборов в течение 20 дней. После того станет известна дата инаугурации.
По словам действующего президента страны Алмазбека Атамбаева, он не планирует становиться спикером парламента или премьер-министром.
Стоит отметить, что на этих выборах впервые в истории страны власть сменится мирным путем. Два прежних главы государства – Аскар Акаев и Курманбек Бакиев – были свергнуты в результате революции.
Также для Кыргызстана удивительно, что место представителя северных регионов Атамбаева займет южанин Жээнбеков. Однако, надо помнить, что лидер голосования – один из ближайших сторонников действующего президента страны.
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