А Левитин - приедет по работе.

Министр культуры РФ Владимир Мединский 16 октября с частным визитом прибыл в Екатеринбург. Также на этой неделе в столицу Урала прибудет помощник президента РФ Игорь Левитин. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Впрочем, детали визитов московских гостей не разглашаются. Известно, что глава культурного ведомства намерен посетить мультимедийный парка "Россия – моя история", который был создан в Екатеринбурге по поручению президента РФ Владимира Путина.

Стоит отметить, что по понедельникам мультимедийный парк не работает, потому можно лишь предположить - задержится ли министр в уральской столице еще на день, или специально для него новый музей откроет двери в свой выходной.

Что касается помощника президента России Игоря Левитина, то он точно прилетит в Екатеринбург не на один день: работать в городе он будет с 18 по 19 октября включительно. Одна из целей визита Левитина – открытие дорожной развязки у поселка Верхнего Дуброво.