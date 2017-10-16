"Ошейник потерял, шерсть стала грязно-серой".

В Краснокамске на автовокзале больше двух недель пес ждет своего хозяина. Местные уже окрестили его "Хатико".

"Пес появился в конце сентября. Может быть с кем-то приехал. А теперь встречает каждый автобус, ищет кого-то", – сообщили "Уралинформбюро" на автовокзале. Раньше у собаки был хороший ошейник и белоснежная шерсть. Но ошейник пес потерял, а шерсть стала грязно-серой. Уходить он никуда не хочет.

Собаку подкармливают сотрудники и местные жители. Его судьбой уже занялись волонтеры. "Нужно, чтобы его забрал кто-нибудь. Собака не агрессивная, но лает на людей. Она большая, некоторые люди пугаются", – рассказал собеседник агентства.

Стоит напомнить, Хатико – японский пес, который 10 лет ожидал на вокзале возвращения своего умершего хозяина.