×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пермский Хатико больше двух недель ждет хозяина на вокзале Сегодня в 14:36

  • Текст

"Ошейник потерял, шерсть стала грязно-серой".

В Краснокамске на автовокзале больше двух недель пес ждет своего хозяина. Местные уже окрестили его "Хатико".

"Пес появился в конце сентября. Может быть с кем-то приехал. А теперь встречает каждый автобус, ищет кого-то", – сообщили "Уралинформбюро" на автовокзале. Раньше у собаки был хороший ошейник и белоснежная шерсть. Но ошейник пес потерял, а шерсть стала грязно-серой. Уходить он никуда не хочет.

Собаку подкармливают сотрудники и местные жители. Его судьбой уже занялись волонтеры. "Нужно, чтобы его забрал кто-нибудь. Собака не агрессивная, но лает на людей. Она большая, некоторые люди пугаются", – рассказал собеседник агентства.

Стоит напомнить, Хатико – японский пес, который 10 лет ожидал на вокзале возвращения своего умершего хозяина.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×