С избирателями.

Встречи депутатов с избирателями не должны регулироваться законодательствам о митингах. Такой отзыв Минюст намерен направить в Конституционный суд, куда обратились члены трех фракций Госдумы - КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", сообщают "Ведомости".

Народные избранники оспаривают поправки в закон о митингах, которые были приняты в июле 2017 года и согласно которым встречи с избирателями разрешено проводить лишь в отведенных местах, внутри дворов и в помещениях. Проведение их в любом другом месте нужно согласовывать с властями. По мнению парламентариев, эти требования нарушают принцип разделения властей и ограничивают исполнение депутатами их обязанностей.

Между тем, в Минюсте уточнили, что под встречами депутата с избирателями понимается некое запланированное мероприятие, а приведенные депутатами примеры встреч, инициированных самими избирателями (на улице, в общественном транспорте и т. д.), "не являются объектом соответствующего правового регулирования".

В ведомстве также пояснили, что регулирование подобных встреч законом направлено на обеспечение общественной безопасности. Правоохранительные органы, не имея данных о проведении такой встречи, не смогут обеспечить на ней порядок, передает "Уралинформбюро".

Однако мероприятия, которые происходят в общественных местах по инициативе электората, под закон о митингах не подпадают.

Депутатских запрос Конституционный суд РФ рассмотрит 17 октября. Не исключено, что решение по этому вопросу инстанция вынесет в этот же день.