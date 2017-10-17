Путин наказал КНДР за испытания ядерного оружияСегодня в 10:03
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Пхеньян озвучил, почему он терпит санкции.
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций в отношении Северной Кореи. Документ подписан в связи с принятием в ноябре 2016 года резолюции Совбеза ООН 2321, которая предусматривает ряд ограничений в отношении КНДР в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний, передает "Уралинформбюро".
Речь идет об ограничениях в области научно-технического сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.
Сотрудничество с КНДР допускается "в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники или передовых производственных технологий и методов", а также в других областях только при условии, что оно не будет способствовать развитию ядерной и баллистической программ Северной Кореи. Ограничения не касаются области медицины.
Кроме того в Северную Корею теперь запрещена поставка новых вертолетов и морских судов, ограничены поставки нефтепродуктов. Пхеньяну также запретили покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости, а также продавать текстильную продукцию.
Между тем, Северная Корея заявила о поддержке программы по уничтожению ядерного оружия во всем мире. Но предупредила, что сохранит свой ядерный арсенал до тех пор, пока от такого же оружия не откажутся США. Об этом заявил заместитель постпреда страны при ООН Ким Ин Рен на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи.
"Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время. Ситуация на Корейском полуострове, к которой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент", - цитирует представителя КНДР Reuters.
По его словам, территория США находится в зоне полета северокорейских ракет, и если американцы хотя бы на дюйм вторгнуться в страну, то "не избегут жестокого наказания".
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