Обошлось без неожиданностей.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев переназначил своих заместителей. Согласно соответствующему указу, вице-губернаторами вновь стали Александр Высокинский, Сергей Швиндт, Азат Салихов, Павел Креков и Сергей Зырянов, сообщает "Уралинформбюро".

К своим обязанностям члены правительства приступят 17 октября 2017 года. Александр Высокинский продолжить курировать блок, отвечающий за экономику и территориальное развитие, Павел Креков – за социальный блок и формирование приоритетов развития в социальной сфере. В зоне ответственности Сергея Швиндта - инфраструктурные вопросы, ЖКХ, транспорт, связь, строительство, дороги, подготовка региона к ЧМ-2018. Сергей Зырянов отвечает за сферу управления госуимуществом и возглавляет проектный офис в рамках реализации приоритетных национальных проектов. Азат Салихов координирует взаимодействие с силовыми структурами.

Ранее были переназначены первые вице-губернаторы Владимир Тунгусов и Алексей Орлов, а также вице-губернатор - министр финансов области Галина Кулаченко и глава минсоцполитики региона Андрей Злоказов. Их кандидатуры были согласованы с Заксобранием Свердловской области.

Открытым в настоящее время остается вопрос с главами остальных региональных министерств.

Необходимость переназначения членов свердловского правительства возникла после выборов губернатора региона, состоявшихся 10 сентября 2017 года. После инаугурации Евгения Куйвашева министры и вице-губернаторы продолжили работу в кабмине, но с приставкой "и.о." перед должностью.

Пока что члены предыдущего состава правительства сохраняют свои посты, однако, по данным источников "Уралинформбюро", во главе ряда министерств могут случиться кадровые перестановки. При этом абсолютно точно нового руководителя обретет областное мининвестиций - возглавлявший его ранее Дмитрий Нисковских в сентябре стал мэром Сысерти.



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