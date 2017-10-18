Коммунисты и эсеры попросили Холманских защитить их от "медведей"17 октября в 18:26
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На выборах в думу Екатеринбурга.
Предстоящие выборы в гордуму Екатеринбурга, которые пройдут в уральской столице в сентябре 2018 года, вызвали негодование у представителей коммунистов и эсеров. Голосовании за депутатов муниципального парламента обсуждалось 17 октября на заседании Совета политических партий при полпреде президента РФ в УрФО Игоре Холманских, передает "Уралинформбюро".
Депутат Заксобрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев попросил полномочного представителя президента помочь сохранить в уральской столице смешанную избирательную систему и не допустить полной отмены партсписков на выборах в гордуму Екатеринбурга. Оппозиционеры опасаются, что иначе парламент монополизируют единороссы.
По словам Ивачева, успех "медведей" на местных выборах в сентябре 2017-го связан с отменой в муниципальных парламентах голосования по партспискам - около 30 дум в регионе изменили перед единым днем голосования свои уставы и поменяли форму выборов.
"Сейчас аналогичная ситуация рассматривается и в Екатеринбурге – опыт этой кампании 2017 года, допустим, даже в Нижнем Тагиле показал, что чем больше избирательный округ, тем сложнее кандидату без денег, связей с властью и административного ресурса выиграть в этом одномандатном округе. Мы уверены, что если в Екатеринбурге будет полностью отменена смешанная система и останутся только мажоритарные округа – это приведет к тому, что дума может оказаться вообще безальтернативной, в ней будет одна партия, и эта партия будет близка к власти", - пояснил коммунист.
Позицию Ивачева поддержал эсер Дмитрий Ионин. "Сегодня мы стоим перед крупными выборами в Екатеринбурге, и если сегодня все-таки "продавят" решение об отмене партийных списков, то мы получим фактически монопольную думу, где будет представлена только одна политическая партия", - отметил справедливоросс.
В ответ Игорь Холманских заявил, что разделяет озабоченность политиков и предложил им продолжить дискуссию вне совета политических партий. "Нам отдельно нужно собраться и по этой теме поговорить", - заключил полпред.
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