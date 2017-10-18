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Единороссы ожидают поддержки миллиона екатеринбуржцев 17 октября в 16:20

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На праймериз в мае.

Жителей Екатеринбурга пригласят на репетицию выборов депутатов местного парламента. "Черновик" голосования единороссы устроят в мае. Об этом "Уралинформбюро" 17 октября заявил секретарь Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий.

Выбирать новый созыв гордумы жителям уральской столицы предстоит осенью 2018 года.

"Им будет предшествовать предварительное голосование в мае. На него мы пригласим всех избирателей города Екатеринбурга, а это более миллиона человек, и откроем более ста счетных участков", - пояснил Шептий.

Он отметил, что такая тактика поможет "медведям" сформировать команду, которая сможет претендовать на победу в муниципальных выборах.

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