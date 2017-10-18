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Путин увольняет губернаторов по наводкеСегодня в 08:18

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Из Центризбиркома.

К многочисленным губернаторским отставкам, случившимся осенью 2017 года, причастен Центризбирком РФ. Такое мнение выразила его председатель Элла Памфилова, передает "Уралинформбюро".

"Я считаю, что во многих регионах я тоже приложила руку. В ряде регионов мы отслеживали нарушения и по первой кампании в 2016 году, и по второй (в 2017 году – прим.ред.). Эту аналитику мы президенту представляли, и я жаловалась на некоторых губернаторов, говорила, что они применяли административный ресурс", - пояснила глава ЦИК на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Памфилова отметила, что рада кадровым перестановкам, поскольку с некоторыми главами регионов "сложно было", а в их субъектах "приходилось преодолевать админресурс". От новоиспеченных руководителей председатель Центризбиркома ждет, что они "покажут себя во всей красе".

Начиная с сентября, в России произошло более десятка губернаторских отставок. Первым свой пост покинул глава Самарской области Николай Меркушин. Затем президент РФ Владимир Путин подписал заявление об уходе губернаторов Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской и Псковской областей, Приморского и Красноярского краев, Ненецкого АО и Дагестана.

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