Кремль не пустит Навального на выборы президентаСегодня в 10:11
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В 2018 году.
Оппозиционного политика, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального не допустят до участия в президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года. Об этом со ссылкой на анонимный источник в Кремле сообщает Русская служба BBC.
Отмечается, что решение уже принято и оно однозначное. При этом в администрации президента не хотели бы ограничиваться традиционным набором кандидатов от парламентских партий. По словам собеседника радиостанции, если иные политики решат участвовать в выборах, чинить препятствий им Кремль не будет.
"Есть понимание, что из радикальных оппозиционеров кто-то захочет заявиться. Либо [Дмитрий] Гудков захочет раскрутиться перед мэрскими выборами. Либо Лев Шлосберг", - пояснил источник.
Основной причиной отказа в случае с Навальным стало наличие у него судимости - в 2013 году оппозиционер был признан виновным по делу "Кировлеса" и приговорен к 5 годам лишения свободы условно. После 2018 года должно пройти еще 10 лет до погашения судимости, передает "Уралинформбюро".
17 октября глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова предложила Навальному баллотироваться на выборы "где-то в 2028 году": "Он молодой, перспективный политик, у него есть все шансы... вот пройдет этот срок десятилетний, где-то в 2028 году плюс 5 месяцев он сможет вполне баллотироваться", - цитирует Памфилову ТАСС. "Пусть не давлением на улице доказывает, а своими идеями, что он достоин поста президента", - добавила председатель ЦИК.
О своем намерении участвовать в выборах президента Алексей Навальный объявил еще в декабре 2016 года. С тех пор он ведет активную агитацию: открыл 79 избирательных штабов в разных российских регионах, провел ряд многотысячных акций. Одна из таких встреч прошла и в Екатеринбурге - 16 сентября на общение с оппозиционером по различным данным пришло от 3000 до 10 000 человек.
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