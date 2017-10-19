Левитин и Куйвашев запустили движение по мосту через Транссиб18 октября в 17:50
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В Верхнем Дуброво.
Помощник президента Игорь Левитин и глава Среднего Урала Евгений Куйвашев 18 октября открыли движение по автомосту через железнодорожные пути возле поселка Верхнее Дуброво. Строительство путепровода, стоимостью более 400 миллионов рублей, закончилось почти на два года раньше срока, передает "Уралинформбюро".
Транссибирская магистраль более ста лет отделяла жителей населенного пункта от областного центра.
"По программе президента России Владимира Путина в 2017-2018 году выделяются средства на безопасные и качественные дороги. Задача – создать доступную для людей инфраструктуру. А строительство путепроводов через железные дороги как раз направлено на решение этих вопросов. Я уверен, что все те задачи, которые поставил президент, в Свердловской области будут выполнены", – отметил Игорь Левитин.
"Действительно, это долгожданный объект и для жителей Верхнего Дуброво, и для инвесторов, желающих работать в поселке. Хочу поблагодарить Игоря Левитина за внимание, оказанное нашему региону. Благодаря его содействию, наша область получила существенные средства в рамках президентского приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", что позволило высвободить деньги областного бюджета и направить их на строительство этого путепровода", – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, автомобильный мост, длинной 162,5 метра, построен по многочисленным просьбам жителей Верхнего Дуброво, которые устали от "пробок" на переезде. Кроме того, в случае чрезвычайных ситуаций через закрытый переезд не могли проехать машины экстренных служб. Поезда по дороге Екатеринбург-Тюмень ходят каждые 5-7 минут.
Решение о строительстве путепровода через железнодорожную магистраль губернатор Евгений Куйвашев принял в апреле 2016 года. Весной глава региона поручил увеличить финансирование объекта, и обеспечить досрочный ввод путепровода в эксплуатацию.
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