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Сергей Шнуров променял Путина на СобчакСегодня в 09:21

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И "посадил" мэра российского города.

Группа "Ленинград" представила публике новое видеотворение. Клип на песню "Кандидат" был опубликован на Youtube-канале коллектива 18 октября - в тот же день, когда журналистка Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента России, сообщает "Уралинформбюро".

По сюжету видеоролика, рядовой житель провинциального городка Мухино, изрядно "приняв на грудь" во время народных гуляний, забирается на сцену и во всеуслышание заявляет о желании побороться за пост главы государства.

"Если кратко, если четко — только взятка, только водка. Две стальные наши скрепы, остальные все нелепы", - оглашает свою политическую "программулю" мужчина.

Предшествует же выступлению горожанина неожиданная весть - мэра Мухино посадили. За что, правда, не уточняется.

К настоящему моменту ролик набрал почти 1,8 миллиона просмотров.

Ранее лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров заявлял, что очередной видеоклип коллектива будет представлен в день заявления действующего президента РФ Владимира Путина о выдвижении на новый срок.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года. Предполагается, что Путин объявит о своем участии в кампании в ноябре.

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