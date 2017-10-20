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Путин затянул пояса себе и МедведевуСегодня в 12:05

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Урезав зарплату.

С 1 января 2018 года зарплата российского президента Владимира Путина станет меньше. Глава государства 18 октября 2017 года продлил на год срок действия своего же указа о снижении зарплаты высшим государственным чиновникам на 10%, передает "Уралинформбюро".

С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. Согласно указу, зарплата с "дисконтом" будет выплачиваться не только Владимиру Путину, но и высшим российским чиновникам. Среди них председатель правительства, вице-премьеры, министры. Также под сокращения денежного вознаграждения подпадут генпрокурор и главы Следственного комитета и Центризбиркома.

Изначально документ о снижении зарплат высшим госслужащим был подписан в феврале 2015-го, а вступил в силу с 1 марта того же года. После президент периодически продлевал его действие.

В 2016 году Владимир Путин, согласно его декларации, заработал 8,86 миллиона рублей, премьер-министр Дмитрий Медведев - 8,5, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - 12,6 миллиона. Среди всех кремлевских чиновников в прошлом году самый большой доход получил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - 85,5 миллиона рублей.

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