Думу Качканара в 2018 году будут выбирать по-новомуСегодня в 16:45
- Текст
Чтобы пресечь политические игры.
Выборы в качканарскую думу в сентябре 2018 года могут пройти по мажоритарной системе. Отказаться от голосования по партийным спискам предложила местная фракция "Единой России", передает "Уралинформбюро".
"Предложение перейти на старую систему выборов по одномандатным округам выгодно, в первую очередь, самим избирателям, так как это дает им право знать, кого они избирают. И, соответственно, выбирать того, кому они больше доверяют. Организация работы думы, когда ее члены избраны по одномандатным округам, становится более внятная. И депутаты, и избиратели понимают, кто чем занимается и за что отвечает. При выборах по партспискам, к сожалению, такое невозможно", - пояснил председатель гордумы Качканара Геннадий Русских.
Нынешний состав представительного органа, состоящий из 20 депутатов, был выбран в 2013 году по смешанной системе: 10 мандатов получили "списочники", 10 – "одномандатники". Работа с населением этого созыва заметно отличается от работы предыдущего созыва, который был избран только по одномандатным округам, причем в худшую сторону, подчеркнул собеседник агентства.
"Выбирая кандидатов по партспискам, избиратели голосуют за партию, а кого она посадит в парламент – не известно. Кроме того, сегодня наша дума, где есть "списочники" слишком много времени уделяет межпартийным разборкам, а не решению конкретных вопросов. Я считаю, что в представительном органе муниципального уровня нет места для политических игр", - отметил Русских.
Если инициатива "медведей" будет поддержана, власти изменят устав Качканара, переписав в нем лишь несколько слов. "Строчку "выборы по партспискам" нужно будет убрать и снова написать "выборы депутатов гордумы проводятся по 20 одномандатным округам". Ничего сложного", - констатировал председатель думы.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:50
"Дорога Путина" достигла Серебрянки
Выдержав первое испытание осенней непогодой.Сегодня в 18:17
20 белых медведей прописались в чукотском селе
Ради мертвых моржей.Сегодня в 18:10
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 18:06
Проезд по тротуарам Екатеринбурга станет для велосипедистов платным
Счет выставит Дёмин.Сегодня в 17:58
Любителям орального секса грозит смертельное заболевание
Опасность подобных ласк доказали ученые.Сегодня в 17:45
Красноуральские коммунальщики обогревают улицы вместо квартир
За ущемление прав горожан их вызовут в суд.Сегодня в 17:43
День пожилого человека в Екатеринбурге отметили яркими концертами
"Зяблицев-Фонд" продолжает раздавать подарки.Сегодня в 17:28
В нацпарке Ташкента нашли человеческие останки
Когда разрыли котлован.Сегодня в 17:26
Ремонт дорог Екатеринбурга шокировал главу областного УГИБДД Дёмина
"Вопиющая ситуация!"Сегодня в 17:14
Профессор Оксфорда посоветовал не уступать старикам места в трамваях
Для их же блага.Сегодня в 16:54
Пермячку убила стиральная машина
Проводится проверка.Сегодня в 16:45
Думу Качканара в 2018 году будут выбирать по-новому
Чтобы пресечь политические игры.Сегодня в 16:34
Огородники заблокируют центральную стоянку Екатеринбурга
На все выходные.Сегодня в 16:29
Свердловские водители путают красный сигнал светофора с зеленым
И провоцируют ДТП.Сегодня в 16:26
Данила Багров обошел Илью Муромца в рейтинге национальных героев
"Брата" поддержала почти половина россиян.
Главные новости
- Сегодня в 18:50"Дорога Путина" достигла Серебрянки
- Сегодня в 18:06Проезд по тротуарам Екатеринбурга станет для велосипедистов платным
- Сегодня в 16:29Свердловские водители путают красный сигнал светофора с зеленым
- Сегодня в 15:33Президиум ВАК оставил Мединского со степенью
- Сегодня в 14:11Открытие в Екатеринбурге движения по Макаровскому мосту отложили
Аналитика
"Дорога Путина" достигла Серебрянки
Выдержав первое испытание осенней непогодой.
"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы
Президента России.
Храм-на-пруду слили
Финал одного спектакля.