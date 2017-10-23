Европа против.

23 октября для Каталонии может стать историческим днем. Власти региона в понедельник планируют назначить дату провозглашения независимости. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета El Confidencial. Издание полагает, что о разрыве с Испанией будет объявлено после экстренного заседания Национального собрания, передает "Уралинформбюро".

По данным газеты, глава Каталонии Карлес Пучдемон и его заместитель Ориол Жункерас обсудили решение испанского парламента о задействовании 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление местных властей и освободить от власти действующее региональное правительство.

Если Каталония объявит о независимости 23 октября, то она опередит сенат Испании, который 27 октября планировал рассмотреть решение о приостановлении автономии региона. В таком случае результаты голосования в испанском сенате не будут играть никакой роли, так как Каталония станет "независимым государством".

Между тем, глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что "ни одна европейская страна не признает независимость Каталонии".

Стоит отметить, что референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября. Порядка 90% пришедших высказались за отделение от Испании. Мадрид не признает референдум законным.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал кризис в Каталонии результатом политики двойных стандартов, которую ведут страны Запада. "Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства", - сказал он, выразив надежду, что сложную ситуацию удастся разрешить.

Ранее по теме:

Каталония официально стала независимой

Референдум о независимости Каталонии назначили на 1 октября