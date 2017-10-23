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Мантуров пригласил Куйвашева в Мексику и КолумбиюСегодня в 12:18

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В деловой тур.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров пригласил главу Среднего Урала Евгения Куйвашева отправиться в рабочую поездку по Латинской Америке в составе российской делегации. В планах - переговоры с президентами Мексики, Колумбии и Парагвая, передает "Уралинформбюро".

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, целью поездки губернатора Евгения Куйвашева станет продвижение продукции промпредприятий региона, а также презентация заявки на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.

По данным пресс-службы российского Минпромторга, накануне принимающая сторона подтвердила заинтересованность в активизации деловых контактов с Россией. Федеральное ведомство намерено увеличить поставки высокотехнологичной продукции в Латинскую Америку: в Колумбию - авиатехнику, в Парагвай - машиностроительную продукцию.

Этот рынок считается перспективным и для предприятий Среднего Урала.

"Чем интересен этот рынок? Во-первых, мы ранее торговали многие годы, и история дружбы гораздо длиннее, чем история стагнации. Во-вторых, эти страны стоят на пороге крупных проектов. Компании-члены торгово-промышленной палаты обсуждают возможности вхождения в эти проекты. Уверяю, уральскому бизнесу нет границ, и предприниматели готовы ехать через океан. Контакты на уровне властей ускорят эти процессы и сделают бизнес-диалог доверительнее", - считает президент Уральской Торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Кроме того, в программе визита российской делегации – участие в мексиканском инвестсаммите в Сан-Луис-Потоси, в торгово-промышленных форумах в Мехико и Парагвае. Запланирован ряд мероприятий и встреч в Боготе.

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