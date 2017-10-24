×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Результаты выборов в гордуму Новоуральска признаны недействительными23 октября в 18:11

  • Текст

"Единая Россия" может лишиться одного мандата.

Новоуральский суд признал недействительными итоги выборов в гордуму, состоявшихся 10 сентября 2017 года, на участке в городской больнице. Об этом сообщил выдвигавшийся в представительный орган бывший депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Шадрин, передает "Уралинформбюро".

"Иск удовлетворен. Суд признал наличие существенных нарушений, решение в полной форме будет в понедельник. Со дня выборов я утверждал, что результаты выборов на этом участке искажены (мягкая формулировка). Спецы по выборным судам (например, Ваня Кадочников) знают, что это просто фантастический результат", - написал Шадрин на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

По мнению Шадрина, списки избирателей были сформированы с нарушением законодательства: в перечень для голосования на территории медучреждения было вписано почти два десятка "лишних" людей. Из-за этого, уверен политик, он остался без мандата - поскольку уступил всего 17 голосов кандидату от "Единой России" Лидии Голубевой.

Теперь Дмитрий Шадрин ждет, когда в законную силу вступит решение инстанции, чтобы попросить "на выход" проигравшую суд конкурентку.

Ранее по теме:
После выборов в Новоуральске Шадрин пойдет в суд
Суд Новоуральска нашел нарушения на выборах в гордуму

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Выборы-2017»

Главные новости

Аналитика

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×