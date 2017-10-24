Результаты выборов в гордуму Новоуральска признаны недействительными23 октября в 18:11
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"Единая Россия" может лишиться одного мандата.
Новоуральский суд признал недействительными итоги выборов в гордуму, состоявшихся 10 сентября 2017 года, на участке в городской больнице. Об этом сообщил выдвигавшийся в представительный орган бывший депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Шадрин, передает "Уралинформбюро".
"Иск удовлетворен. Суд признал наличие существенных нарушений, решение в полной форме будет в понедельник. Со дня выборов я утверждал, что результаты выборов на этом участке искажены (мягкая формулировка). Спецы по выборным судам (например, Ваня Кадочников) знают, что это просто фантастический результат", - написал Шадрин на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
По мнению Шадрина, списки избирателей были сформированы с нарушением законодательства: в перечень для голосования на территории медучреждения было вписано почти два десятка "лишних" людей. Из-за этого, уверен политик, он остался без мандата - поскольку уступил всего 17 голосов кандидату от "Единой России" Лидии Голубевой.
Теперь Дмитрий Шадрин ждет, когда в законную силу вступит решение инстанции, чтобы попросить "на выход" проигравшую суд конкурентку.
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