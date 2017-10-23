Им стал Максим Чмора.

Начальником Уральского таможенного управления стал генерал-майор Максим Чмора. Он вступил в должность с 23 октября 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, до этого Максим Чмора занимал пост первого замначальника регионального таможенного управления. До работы на Урале он проходил службу в Приволжье, исполняя обязанности первого замначальника Татарстанской таможни.

Максим Чмора родился в Хабаровске в 1973 году. В таможенных органах служит с марта 1996 года.

Экс-руководитель Уральского таможенного управления Вячеслав Голоскоков весной этого года переведен на службу в Москву, где возглавил областную таможню.

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