За идею отдать благоустройство под контроль ЕГД.

Депутаты Екатеринбургской гордумы не поддержали своего коллегу Константина Киселева, предложившего выносить крупные проекты городского благоустройства стоимостью более 10 миллионов рублей на обсуждение гордумы и Общественной палаты. Об этом сообщает корреспондент "Уралинформбюро", побывавший 24 октября на заседании городского парламента.

Дискуссия разгорелась в момент обсуждения технического вопроса: внесения в правила благоустройства Екатеринбурга терминологических изменений. В частности, для приведения городских правил к общефедеральному стандарту потребовалось ввести в документ понятия "объекты благоустройства" и "элементы благоустройства".

Кроме того, председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова предложила исключить из правил пункт про сроки восстановления городской территории после раскопок. По ее словам, он фактически дублирует аналогичный пункт, содержащийся в правилах проведения земляных работ.

Третья новелла касается положения о порядке содержания трамвайных путей и конечных станций городского электротранспорта. Иными словами, кто и как должен этими работами заниматься. Народные избранники согласились, что этот аспект очень важен для чистоты городских улиц.

После чего депутат Киселев предложил включить в правила еще один, по его мнению, кардинальный пункт: обязательное участие гордумы и городской Общественной палаты в обсуждении проектов благоустройства столицы Урала. По его словам, многие из этих проектов вызывают протест со стороны горожан, а смета работ не всегда обоснована.

Инициатива Киселева буквально расколола депутатский корпус на два лагеря. Так, депутат Владимир Крицкий (по совместительству известный в городе застройщик) выступил категорически против этой идеи. По его мнению, для проверки смет благоустройства есть Счетная палата и органы госэкспертизы.

"Это не наши полномочия, — заявил он. — Ввести это (обсуждение проектов благоустройства - прим. ред.) в ранг обязательной процедуры абсолютно неприемлемо. Этим должны заниматься профессиональные архитекторы и дизайнеры, которые понимают, что такое современная городская среда. А дополнительного регулирования этот вопрос не требует".

Присутствовавшие на заседании представители мэрии также раскритиковали предложение Киселева. Тамара Благодаткова опасается, что это затормозит реализацию проектов на долгие годы. Впрочем, как заметил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев, общественное обсуждение концепций благоустройства давно стало в Екатеринбурге обычной практикой.

Коммунист Эдуард Мансуров посоветовал Киселеву более детально проработать идею и выйти с ней на следующее заседание гордумы. А депутат Олег Хабибуллин, в целом согласившись с коллегой, назвал его предложение "непроходным". По мнению Хабибуллина, логичнее затребовать от мэрии развернутую стратегию городского благоустройства, например, на ближайшие 5 лет.

Следует напомнить, что Константин Киселев в 2017 году выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора Свердловской области, но в итоге проиграл гонку, набрав всего 4,6% голосов избирателей.