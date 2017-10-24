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Яровую и Бречалова отвадили от коррупцииСегодня в 15:53

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Решение принял лично Путин.

Владимир Путин подписал указ об исключении депутата Госдумы Ирины Яровой, губернатора Удмуртии Александра Бречалова, замминистра юстиции Олега Плохого и адвоката Анатолия Кучерены из состава Совета при президенте по противодействию коррупции.

Этим же документом на освободившиеся места определены председатель комитета Госдумы по противодействию коррупции Василий Пискарев, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и руководитель антикоррупционного управления администрации президента Андрей Чоботов.

Решение главы государства вступило в силу, передает "Уралинформбюро".

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