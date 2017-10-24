Свердловчанам пообещали "Дни Чили"Сегодня в 18:47
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И культурный обмен с латиноамериканской страной.
Впервые за последние 25 лет Средний Урал посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Чили в Москве. Регион дипломату Родриго Ньето Матуране презентовал вице-губернатор Павел Креков, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской обалсти.
Заместитель главы региона кратко рассказал о достижениях Свердловской области в горнодобывающей сфере, машиностроении, энергетике, водоподготовке и очистке промышленных стоков, производстве электронного оборудования, IT-сфере и предложил продолжить диалог сторон на уровне бизнеса.
"Свердловская область готова делиться всеми своими наработками, технологиями с чилийскими партнерами. Мы будем рады видеть гостей из Чили как на главной промышленной выставке России ИННОПРОМ, так и в рамках отдельных бизнес-миссий. Наш растущий товарооборот за 2017 год указывает на наличие большого потенциала в сотрудничестве", - отметил Креков.
В свою очередь господин Родриго Ньето подчеркнул, что Россия – важный партнер Чили. "Мы очень заинтересованы в развитии торгово-экономических контактов с вашей страной. Мы хотим выйти за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Свердловская область, Екатеринбург – крупнейшая территория России, где развиты горнодобывающая, металлургическая промышленность. Здесь очень много взаимных возможностей, и мы хотим начать свое межрегиональное сотрудничество именно со Свердловской области", – заявил он.
На встречах в Уральской торгово-промышленной палате дипломат подчеркнул особую заинтересованность чилийской экономики в технологиях переработки меди: медная руда и концентраты являются одной из основных экспортных статей этой латиноамериканской страны.
По словам президента УТПП Андрея Беседина, визит посла на Средний Урал открывает новые возможности для промышленников двух государств.
Также Креков предложил чилийской стороне рассмотреть возможность проведения совместных культурных акций и обменов творческими коллективами, активизировать контакты в области образования и туризма.
"В ходе этой поездки я открыл для себя много нового. Я понимаю, насколько важно привезти сюда бизнес-миссию и начать конкретный диалог. Все предложения будут переданы в ассоциации предпринимателей. Возможно, что первым шагом в развитии партнерских контактов станут "Дни Чили" в Свердловской области", – подытожил Родриго Ньето.
Стоит отметить, что товарооборот Среднего Урала с Чили за первую половину 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 6 раз и достиг 49 миллионов долларов США. Рост обусловлен увеличением экспорта черных металлов и изделий из них, машиностроительной продукции. Импорт вырос за счет поставок медной руды и полуфабрикатов для производства меди.
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