Березовский депутат назвал мужчин с зарплатой ниже 30 тысяч лентяямиСегодня в 08:55
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"Это не мужчина!"
Депутат думы Березовского городского округа Андрей Брусницин заявил, что мужчины с зарплатой ниже 30 тысяч рублей - лентяи.
"Если вы говорите, что мужчина зарабатывает меньше 30 тысяч рублей, это - не мужчина, это - лентяй. (...) Если человек хочет зарабатывать, он зарабатывает", - заявил он, дискутируя с коллегами, на заседании думы, которое состоялось в конце сентября.
Такая позиция народного избранника, вызвала шквал возмущений. "Вы не представляете, сколько мужчин обидели!", "У нас в стране средняя зарплата 12-15 тысяч рублей", - возразили ему коллеги, напомнив о заработке, например, врачей. Спор завершил спикер парламента, предложив депутату взять свои слова обратно и извиниться.
Видео с мероприятие местное издание "Золотая горка" опубликовало 24 октября вместе с пояснениями Брусницина. Он подчеркнул, что не имел в виду учителей, врачей и молодежь. "Сейчас многие работают на таких местах, где график день через два или два через два. И на наших предприятиях в том числе. Если у тебя низкая зарплата, и ты эти два дня сидишь дома на диване перед телевизором и рассуждаешь о том, что у тебя низкая зарплата, плохой начальник и высокие тарифы – это неправильно для мужчины", - отметил парламентарий.
Видео: zg66.ru
Средняя зарплата в Свердловской области, по последним данным, составляет 32 049 рублей, передает "Уралинформбюро". Больше всего получают в сфере финансов и страхования – 56,5 тысячи рублей. Наименьшие заработки отмечены в гостиничной сфере и сфере общепита (18,9 тысячи рублей), а также в сфере образования (17,7 тысячи рублей).
Стоит отметить, что свердловские депутаты уже несколько раз отличались громкими заявлениями. Например, два года назад депутат-банкрот Илья Гаффнер посоветовал меньше есть, чтобы денег хватало на жизнь.
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