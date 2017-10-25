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Екатеринбургский депутат решил стать президентом в пику "гламурной кухарке" СобчакСегодня в 10:31

"В стране ничего не изменилось!"

Депутат Екатеринбургской городской Думы Евгений Боровик заявил о намерении участвовать в выборах президента РФ в марте 2018 года. Идею баллотироваться на главный пост в стране он пояснил желанием "поддержать патриархальный уклад государства", передает "Уралинформбюро".

О решении принять участие в гонке за президентское кресло Боровик сообщил на своей странице в Facebook. Он пояснил, что стать главой государства решил назло Ксении Собчак.

"Казалось бы, прошло уже почти 100 лет со времен Великой Октябрьской социалистической Революции, а у нас в стране ничего не изменилось, и любая гламурная кухарка считает, что может управлять государством. Во-первых, тем самым я гарантирую участие Путина во втором туре, оттянув голоса у "королевы гламура". Во-вторых, я стану единственным кандидатом на пост президента из провинции и буду на посту президента действовать в интересах всей страны, а не в интересах Москвы, Питера и Крыма, а также обеспечу реальную федерализацию государства. В третьих, у меня есть опыт работы в органах власти, а также реальная программа по перераспределению национальных богатств от олигархов к простому населению", – сообщил парламентарий.

Заявление о выдвижении, которое Боровик называет обращением к гражданам России, он разослал в редакции российских СМИ. В нем нет предвыборной концепции или реальных предложений, но обозначены "ключевые проблемы" России. Среди них, к примеру, разрыв между бедными и богатыми и отсутствие оппозиции. Также, по мнению Боровика, развиваться государству мешают природные богатства (нефть, газ, золото, леса), которые "так и не стали народными".

Стоит отметить, что метящего в президенты Евгения Боровика коллеги-депутаты лишали на две недели мандата за просрочку в предоставлении декларации о доходах. Кроме того, он систематически прогуливает заседания городского парламента.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
живём мы тут Сегодня в 10:56

А он типа не кухарка, да? Не вижу разницы (кроме полового вопроса) между ним и собчак, польза от них обоих нулевая, но пусть двигает в компанию, одним больше или меньше никакой роли не играет. Он понимает, что такое федерализация государства???? Типа вертикаль власти? А кто ему мешал и сейчас мешает навести порядок в городе, хотя бы в мэрии? Но ведь ему пофиг, он ведь просто вид делает, что хорошо сидит и хорошо зарплату получает на месте депутата. Странное дело, когда люди не могут навести порядок в отдельно взятом городе, имея на это все полномочия, но усиленно рвутся к гос.власти. Зачем? Чтобы и там просто хорошо сидеть и хорошо смотреться в телевизоре? Дак мы его уже давно не смотрим. Его, конечно, в президентом не выберут, но поболтаться в том списке кандидатов в президенты, засветиться в СМИ по принципу "А чем я хуже Собчак?"-это, конечно, можно.

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