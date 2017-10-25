Странам-партнерам Среднего Урала посулили максимум пользы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал в Парагвае заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025.

"Выражаю надежду на поддержку Парагваем российской заявки. Свердловская область является надежным партнером, и если нам будет предоставлена возможность провести ЭКСПО-2025, мы сделаем выставку максимально полезной для наших стран-партнеров", - подчеркнул он.

Мероприятие состоялось в ходе визита российской делегации в страны Латинской Америки, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Кроме того, Евгений Куйвашев принял участие во встрече главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с министром государственного строительства и коммуникаций Парагвая Рамоном Хименесом Гаоной.

"Свердловская область имеет большой опыт строительства промышленных объектов, в том числе объектов атомной энергетики, а также недорогого жилья. Мы готовы предложить услуги по проектированию, а также поставку производимой продукции для этой сферы. Это силовые трансформаторы, высоковольтная аппаратура, генераторы, кабельная и электротехническая продукция, лифтовое оборудование, трубы любых сортаментов, включая полипропиленовые, хризотил-асбест и изготовленные на его основе кровельные и огнеупорные материалы", – рассказал глава региона.

Средний Урал предлагает партнерам конкурентоспособную продукцию в сфере железнодорожного транспорта, атомной энергетики, химической промышленности, станко- и приборостроения, в том числе медицинского.

Свердловские предприятия занимаются инновационными разработками по обеззараживанию воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Парагваю может быть интересен и уральский опыт по созданию автоматизированной системы энергофинансового управления "Энергоплан" и реализации проекта "Биржа энергосервисных контрактов".

Также губернатор Евгений Куйвашев принял участие во встрече главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с министром иностранных дел Парагвая Эладио Лоисагой.

Стоит отметить, что товарооборот между Свердловской областью и Республикой Парагвай в 2016 году составил 250 тысяч долларов. Объем экспорта за минувший год вырос в 2,4 раза.