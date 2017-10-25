И инвалидов.

Свердловские депутаты решили не возвращаться к рассмотрению законопроекта о "прописке" детей в школах, который ранее предложила городская дума Екатеринбурга. Муниципальные парламентарии просили узаконить на уровне региона обязательный прием детей-инвалидов и детей-сирот в в первые классы школ, приближенных к месту их жительства, передает "Уралинформбюро".

Ранее областным парламентом документ был принят в первом чтении, однако после его продвижение застопорилось. Городские депутаты даже согласились убрать из законопроекта две вызвавшие спор категории – детей, чьи родители работают в ближайших к их дому школах, и детей, имеющих родителей-инвалидов.

Речь о судьбе законопроекта вновь зашла 25 октября на комитете по соцполитике Заксобрания региона. Нынешний отказ свердловские депутаты объяснили тем, что документы подобного уровня должна принимать Госдума. "Подобный закон принят в 20 областях России региональными думами. На Госдуму тут надеяться не надо. Кроме нас этот документ никто не примет", - заметил в пику большинству депутат Заксобрания региона Евгений Зяблицев.

Спорный законопроект свердловские депутаты продолжат обсуждать на профильных комитетах. Его лоббисты из числа депутатов регпарламента в кулуарах поговаривают, что на ближайшем заседании "вынут козырь из рукава". По данным инсайдеров "Уралинформбюро", ранее был принят аналогичный закон для детей из многодетных семей. Сторонники инициативы городских депутатов попытаются внести в него поправки, касающиеся интересов детей-сирот и детей-инвалидов.

Как сообщила начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, в первый класс в этом году зачислено 83 сироты, 45 детей-инвалидов, еще у 15 учеников – инвалидность имеют родители.