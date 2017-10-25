Свердловский депутат Ионин получил место Буркова в ГосдумеСегодня в 18:30
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Решение принял президиум "Справедливой России".
Место в Госдуме РФ, освободившееся после назначения экс-лидера свердловских эсеров Александра Буркова врио губернатора Омской области, достанется Дмитрию Ионину. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе "Справедливой России".
"Только что завершилось заседание президиума Центрального совета партии. Основной вопрос, который обсуждали члены президиума, – передача мандата Александра Буркова, назначенного указом президента временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Решение принято. Мандат получит Дмитрий Ионин. Ему 32 года, он депутат Законодательного Собрания Свердловской области VI и VII созывов в составе фракции "Справедливой России", основатель и сопредседатель Совета общественной организации "За справедливое ЖКХ", - сообщил лидер эсеров Сергей Миронов.
Указ о назначении Александра Буркова, на тот момент входившего в нынешний созыв Госдумы, врио губернатора Омской области был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 9 октября 2017 года. После этого в кругах "Справедливой России" решался вопрос о том, кому достанется его депутатский мандат. Первым претендентом на него числился академик УрО РАН Валерий Черешнев, который входил в состав нижней палаты парламента РФ V и VI созывов (2007-2016 годы). Шорт-лист претендентов в окончательном виде включал также фамилии Ионина и его коллегу по ЗакСо Андрея Жуковского.
Примечательно, что переезд Ионина в Москву сулит кадровые перестановки и в свердловском реготделении "Справедливой России". Будущий депутат Госдумы в настоящее время является секретарем бюро совета реготделения и параллельно с этим исполняет обязанности его председателя. Впрочем, что касается последней должности, Ионин вполне может остаться во главе свердловских эсеров, даже находясь большую часть времени в столице: ранее аналогичным образом работал тот же Бурков.
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