"При нем выросли доходы россиян".

Генеральный Совет Федерации Независимых Профсоюзов России поддержал выдвижение Владимира Путина на очередной президентский срок. Решение было принято по итогам заседания, состоявшегося 25 октября. Соответствующая резолюция будет направлена главе государства, сообщает "Уралинформбюро".

"Основания для этого просты: именно он выступил со стороны государства в качестве ответственной инициативной стороны социального партнерства. Собственно, именно в период его руководства окончательно оформилась как реальный работающий механизм система трехсторонних комиссий в центре и регионах. Именно его деятельность и решения привели к росту доходов граждан России", - пояснил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Будущему главе государства, по мнению представителей Генсовета организации, предстоит обратить особое внимание на преодоление бедности работающего населения, обеспечение повышения реальной зарплаты и ликвидацию долгов по ней, создание реальных инструментов защиты безработных.

Выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года. Предполагается, что Владимир Путин объявит о своем участии в кампании в ноябре.

Ранее о своем желании составить конкуренцию действующему главе государства заявили несколько человек, включая скандальную телеведущую Ксению Собчак. Последняя позиционирует себя кандидатом "против всех", однако эксперты "Уралинформбюро" склоняются к версии, что ее выдвижение было спланировано Кремлем. Стоит отметить, что 27 октября Собчак намерена встретиться со своими сторонниками в Екатеринбурге.



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