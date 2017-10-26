Организаторы опасаются, что всем не хватит места.

Организаторы встречи с кандидатом в президенты Ксенией Собчак, которая приедет в Екатеринбург 27 октября, опасаются ажиотажа.

По словам источников агентства, общение со сторонниками Собчак должно было пройти в камерной обстановке, передает "Уралинформбюро". Ожидалось, что в коворкинге "Соль" соберется от 100 до 150 человек, с которыми планировалось обговорить организационные вопросы реализации в Екатеринбурге и ближайших городах предвыборной кампании.

Но после того, как информация о мероприятии просочилась в СМИ, ситуация изменилась. Организаторы опасаются наплыва журналистов и незваных посетителей.

Одно из пожеланий, которое, по словам инсайдеров агентства, было озвучено большинству участников встречи, – не задавать Ксении Анатольевне "глупых вопросов".

Стоит отметить, что в уральской столице кандидат в президенты планирует провести несколько встреч. После общения со сторонниками в 19.00 она отправится на мастер-класс в Hyatt Regency. Об этом Собчак сообщает в своем instagram.Здесь она поделится с молодыми мамами своим опытом планирования дня при наличии ребенка. Цена входного билета - 3500 рублей.

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