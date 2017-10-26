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В правительство Среднего Урала метят представители "Опоры России"Сегодня в 18:52

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На 2 вакансии – 4 кандидата.

Своих кандидатов на вакантные министерские посты в правительстве Свердловской области выдвинет общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России". Они будут претендовать на портфели глав министерств экономики и инвестиций. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-председатель региональной ячейки "Опоры России" Евгений Артюх, передает "Уралинформбюро".

"Сегодня посоветовались с коллегами-опоровцами и подумали: а не замахнуться ли нам на министерские посты? Тем более, что кандидатов там, вроде бы, пока не лишку", - заявил он.

Среди названных Артюхом кандидатов - председатель реготделения "Опоры" Илья Тыщенко и зампредседателя Совета реготделения организации Дмитрий Ханин. Также обсуждаются кандидатуры члена Совета реготделения Николая Савина и члена общественного совета при Ростехнадзоре Григория Аптера.

Конкурс на должности министров 17 октября был объявлен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Кресло главы министерства инвестиций и развития опустело в начале осени - прежний руководитель ведомства Дмитрий Нисковских 14 сентября вступил в должность мэра Сысерти. А бывший министр экономики Среднего Урала Дмитрий Ноженко в марте этого же года стал главой администрации Ленинского района Екатеринбурга.

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